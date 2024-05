Un barbat si-a dat foc in gradina din spatele casei, la Giarmata Vii

Un barbat de 53 de ani din localitatea Giarmata Vii, din apropiere de Timisoara, si-a dat foc, sambata, in gradina din spatele casei sale. Fiul si nepotul acestuia, ambii de 17 ani, au intervenit imediat pentru stingerea focului, barbatul fiind transportat la spital. Politistii au deschis dosar penal in acest caz."Azi, 4 mai 2024, in jurul orei 14:30, politistii Sectiei 1 Rurale Timisoara au fost sesizati cu privirea faptul ca un barbat din Giarmata Vii s-ar fi autoincendiat. Ajunsi la fata ... citește toată știrea