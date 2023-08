Un barbat de 58 de ani din Lupeni, judetul Hunedoara, si-a ucis fiul, in varsta de 26 de ani, in urma unui conflict care a avut loc la locuinta unui prieten. Tatal l-a injunghiat pe fiul sau cu un cutit in zona bratului si a pieptului, fiind acum acuzat de omor calificat.Conflictul intre tata si fiu a izbucnit, luni, cand politistii au fost chemati sa intervina de urgenta. O ora mai tarziu, tanarul injunghiat de tatal sau a murit la spital, scrie news.ro."Astazi, 21 august 2023, in jurul ... citeste toata stirea