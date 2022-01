Un barbat si doua femei au murit si alta persoana a fost ranita, dupa ce un autoturism a intrat sub un TIR, pe Autostrada Vestului

Un barbat si doua femei au murit si o alta persoana a fost ranita, sambata dimineata, intr-un accident rutier produs pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in zona Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II din judetul Arad, pe sensul de iesire din tara, unde un autoturism a intrat sub un TIR. Circulatia este restrictionata.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a anuntat ca un accident in care au fost implicate un autotren si un autoturism a avut loc pe autostrada A1, la ... citeste toata stirea