Un barbat si o femeie au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux

Un barbat si o femeie au fost retinuti de politistii din Ilfov dupa ce au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux, iar prejudiciul in acest caz este de aproximativ 1,5 milioane de lei.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov au anuntat ca au fost facute doua perchezitii in Ilfov si una in Arad, la persoane banuite de comiterea infractiunilor de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata. ... citește toată știrea