Un barbat va sta 2 luni in spital, dupa ce a fost batut cu parul in cap in plina strada, pana cand si-a pierdut cunostinta

Un barbat din judetul Caras-Severin a fost arestat preventiv, dupa ce a batut un altul, lovindu-l de mai multe ori cu un par in cap, pe o strada din Resita. Victima a fost transportata la spital si are nevoie de ingrijiri medicale, anchetatorii afirmand ca i-a fost pusa viata in pericol, potrivit News.Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, ca procurorii au inceput urmarirea penala fata de un barbat pentru comiterea infractiunii de ... citeste toata stirea