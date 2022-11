Un batran de 92 de ani, care conducea un moped electric, spulberat dupa o depasire, pe DJ 594

Accident mortal pe DJ 594. Un barbat de 92 de ani, care conducea un moped, a fost izbit in plin de un sofer de 47 de ani. In urma impactului puternic, omul a murrit pe loc.Un barbat, in varsta de 47 de ani, care conducea un autoturism pe DJ 594, dinspre localitatea Lovrin inspre localitatea Gottlob, din judetul Timis, a izbit in plin un barbat de 92 de ani. La un moment dat, soferul a efectuat o depasire, iar la revenirea pe ... citeste toata stirea