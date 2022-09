Un batranel care a fugit joi seara din Spitalul Municipal Timisoara, "recuperat" imediat de politistii locali

Joi seara, in jurul orei 19, un batran de 67 de ani a fost depistat de politistii locali din Timisoara in pijamale, descult si cu o branula in mana. Acesta se deplasa dinspre Piata Marasesti pe strada Sergent Constantin Musat. Desi nu era la prima tentativa de fuga din spital, medicii si-au dat seama ca pacientul disparuse cu putin timp inainte de a fi adus in spital. Se pare ca batranelul ar avea si dereglari de natura psihica."Batranul avea si o branula in mana, motiv pentru care politistii ... citeste toata stirea