Un biciclist timisorean s-a lovit si s-a taiat la fata in urma unui accident. De vina ar fi pista si bordurile de pe Calea Aradului

Duminica, 10 aprilie, un timisorean s-a lovit si s-a taiat la fata in urma unui accident cu bicicleta petrecut in zona Facultatii de Agronomie. Acestuia i s-ar fi rupt furca bicicletei din cauza pistei si bordurilor de pe Calea Aradului, relateaza, pe retelele socializare, Andrei Georgeo. In comentarii, alti timisoreni il sfatuiau pe barbatul accidentat sa dea in judecata primaria pentru lucrarile efectuate sau receptionate in zona."Ieri, pe calea Aradului din Timisoara, langa Facultatea de