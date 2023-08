Patru persoane, printre care si o fetita de 5 ani, au fost ranite, miercuri seara, in urma unui accident petrecut pe strada Caransebesului din Lugoj, scrie lugojinfo.ro.Martorii sustin ca soferul unui autoturism de lux a incalcat linia continua, a depasit o coloana de masini formata la semafor si a lovit in plin un autoturism care circula regulamentar, din sens opus. In urma accidentului, patru persoane au fost ranite si au primit ingrijiri ... citeste toata stirea