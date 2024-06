Un brancardier a plecat de la locul de munca, de la Spitalul Judetean Arad, avand la el medicamente si consumabile medicale

Un brancardier de la Spitalul Judetean Arad este cercetat de Politie, dupa ce a fost prins avand la el medicamente si consumabile medicale in timp ce pleca de la locul de munca. In paralel, conducerea unitatii medicale a luat decizia de a-i desface contractul de munca."In urma unei colaborari intre institutia noastra si Inspectoratul de Politie al judetului Arad, un angajat al spitalului, pe postul de brancardier, a fost depistat avand asupra lui - in timp ce pleca de la locul de munca - mai ... citește toată știrea