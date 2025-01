Un calator a aruncat o petarda in cabina vatmanului, intr-un tramvai din Timisoara. A fost deschisa ancheta

Politistii din Timisoara au deschis o ancheta si il cauta pe calatorul care a aruncat o petarda in cabina vatmanului, intr-un tramvai. Vatmanul a cerut retragerea imediata in depou, iar angajatii Societatii de Transport Public au chemat echipaje medicale pentru evaluare."La data de 10 ianuarie a.c., politistii Sectiei 4 Urbane au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 50 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in zona Ronat in calitate de vatman, o persoana necunoscuta ar fi ... citește toată știrea