Un concert si un dialog de exceptie in seria "La UVT, Cultura este Capitala!": Andrei Vieru si Sergiu Klainerman, la Universitatea de Vest din Timisoara

Miercuri, 22 iunie, incepand cu ora 18:30, Andrei Vieru, unul dintre cei mai importanti pianisti ai Romaniei, ne va incanta cu un concert aparte de pian, organizat in Aula Magna a Universitatii de Vest din Timisoara.Joi, 23 iunie, incepand cu ora 18:00, Sergiu Klainerman, un matematician de elita, va dialoga cu muzicianul Andrei Vieru in jurul unei teme cu totul aparte: "Tentatiile totalitare ale lumii in care traim". Discutia va fi moderata de profesorul si criticul literar Mircea Mihaies si ... citeste toata stirea