Un consilier local acuza: "Actuala conducere a Primariei Timisoara baga oamenii in spital, la propriu"

Despre povestea cu construirea unui nou Spital Municipal si "practicile netransparente si abuzive ale conducerii primariei", iata ce relateaza consilierul local Roxana Iliescu, aducand acuzatii grave la adresa sefilor de pe Bd. C. D. Loga nr. 1.Acum aproximativ doi ani, primarul Fritz anunta colaborarea municipiului cu IFC in vederea construirii in viitor a unui "campus medical pentru spitalul municipal"."Afacerea, conform spuselor primarului, ne-ar fi costat 100.000 euro. ... citește toată știrea