Un copil de 10 ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, pe strada Polona, in timp ce traversa printr-un loc nepermis

Un copil in varsta de 10 ani, care traversa strada printr-un loc nepermis, in Timisoara, a fost accidentat mortal, sambata seara, de o masina care circula regulamentar. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest si nu consumase alcool. Politistii au intocmit un dosar penal.Accidentul s-a petrecut la iesirea din Timisoara, pe strada Polona."Politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe strada Polona din municipiul Timisoara, dinspre localitatea ... citeste toata stirea