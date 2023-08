Un copil de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta introdusa de autoritatile din Germania, a fost identificat de politistii de frontiera de la Cenad, judetul Timis. Copilul a fost predat DGASPC, urmand sa fie transferat in Germania. El calatorea cu o matusa, cetatean sarb."In data de 29.08.2023, in jurul orei 02.00 la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, la ... citeste toata stirea