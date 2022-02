Un copil de 8 ani a murit, iar alti cinci au fost raniti, dupa ce o masina s-a rasturnat intr-un sens giratoriu, in zona localitatii Santana

Un copil in varsta de 8 ani a murit in aceasta dimineata, iar alti cinci au fost raniti, dupa un accident in zona localitatii Santana din Arad.Tragedia s-a produs in aceasta dimineata atunci cand cei sase copii, cu varste cuprinse intre 5 si 13 ani, toti din judetul Bihor, se aflau intr-o masina condusa de un tanara de 32 de ani si se indreptau catre Arad.La un moment dat, in sensul giratoriu de pe DN 79 Oradea - Arad, la intersectia cu DJ 792C, drumul care duce catre localitatea Santana ... citeste toata stirea