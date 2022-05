Un copil de un an a supravietuit dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc. Parintii erau in casa

Un copil in varsta de aproximativ un an a cazut, joi, de la etajul 4 al unui bloc din Petrosani, judetul Hunedoara.Copilul de un an si trei luni a fost preluat de un echipaj SMURD care a sosit la fata locului dupa ce a fost anuntat.Din primele informatii, este vorba despre un baietel care a cazut de la etajul patru al unui bloc, iar caderea copilul a fost atenuata de o copertina.La sosirea echipajelor de interventie, copilul avea semne vitale si a fost ... citeste toata stirea