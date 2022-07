Un cor comunitar va canta Oda Bucuriei, in 16 Decembrie 2023, la Timisoara, cu prilejul Capitalei Europene a Culturii

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca un cor comunitar va interpreta Oda bucuriei in Piata Unirii din Timisoara, iar sapte compozitori din sapte tari eliberate de sub comunism in anul 1989 vor compune sapte lucrari care vor fi interpretate in 16 decembrie, anul viitor. Toate acestea fac parte din programul cultural al anului 2023, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii.Dominic Fritz a condus un cor gospel, la Timisoara, ... citeste toata stirea