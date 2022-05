Un cunoscut om de afaceri anunta "dictatura din Timisoara"

Dan Dinu, omul de afaceri caruia Ana Munteanu i-a "descins" cu jandarmii in restaurant si caruia primarul Dominic Fritz i-a suspendat ilegal activitatea berariei, critica noul regulament de avizare a teraselor. Dinu foloseste cuvinte destul de dure la adresa noilor propuneri ale administratiei Fritz: "dictatura", "abuziv", "de natura politieneasca".Concret, omul de afaceri anunta "dictatura din Timisoara". "In primul rand, propunerea de proiect care reglementeaza comertul stradal, in ceea ce ... citeste toata stirea