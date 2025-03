Un cunoscut retalier de jucarii si decoratiuni deschide al doilea magazin in Timisoara

Spatiul comercial vast in care si-a desfasurat activitatea magazinul Brico Depot din Giroc, ramas gol de la 1 ianuarie 2023, si-a gasit un stapan. Cel putin asa anunta afisele lipite de cladire, care prevad si marea deschidere care va avea loc in aceasta luna. Dar cine va ocupa un spatiu atat de mare? Este vorba despre cunoscutul retailer de jucarii, decoratiuni de sezon si alte obiecte casnice, care are, deocamdata, un magazin la Ghiroda: Jumbo. Cei care indragesc produsele de la acest magazin ... citește toată știrea