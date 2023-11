Un defibrilator va fi montat la Catedrala Mitropolitana din Timisoara, in urma unei donatii. Acesta ar fi cel de-al saptelea defibrilator plasat strategic in diferite locuri publice din oras."Acest eveniment deosebit va marca un pas important in efortul continuu al organizatiei de a sprijini sanatatea si siguranta comunitatii noastre. Noul defibrilator, generos oferit de Mensave, aduce o raza suplimentara de speranta si asistenta medicala imediata in inima orasului Timisoara", transmit ... citeste toata stirea