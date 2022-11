Un deputat PNL ameninta Olanda si Austria

Deputatul PNL Pavel Popescu spune ca refuza sa ia in considerare un esec al aderarii Romaniei la spatiul Schengen pana la sfarsitul anului si avertizeaza, in contextul in care doua tari se opun aderarii tarii noastre, Olanda si Austria, ca isi va "dedica ultimii doi ani din acest mandat pentru legislatie si activitate politica ce vor viza in mod direct firmele si interesele austriece (rusesti la baza) si olandeze prezente in Romania".Amintim ca, pe 8 decembrie, Consiliul JAI (Justitie si ... citeste toata stirea