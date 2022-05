Un detinut de la Penitenciarul Timisoara a evadat de la un punct de lucru din Timis. Politia este in alerta

Detinutul avea o condamnare definitiva la un an si trei luni de inchisoare pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Gheorghe Grigore Mois este numele detinutului care a parasit punctul de lucru de la Buzias (judetul Timis). Acesta s-a facut nevazut miercuri dimineata, in jurul orei 9.50.Detinutul in varsta de 30 de ani avea o condamnare definitiva la un an, trei luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta ... citeste toata stirea