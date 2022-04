UN DIAGNOSTIC CARE INCA NU A SALVAT

Vineri, 1 aprilie, fara sa fie vorba despre o pacaleala, au fost lansate la Clinica Medici's doua carti: "Regele Mihai, un suras care nu se vede", scrisa de cunoscuta ziarista Lia Lucia Epure si cea de-a doua, "De-a rostogolul prin Amanaria" a apreciatului cardiolog prof. dr. Sorin Pescariu.Avand in vedere ca primul volum este la a patra editie, consider ca nu mai are nevoie de nicio prezentare, recomandandu-se singur.In continuare voi incerca o sumara prezentare a volumului semnat de Sorin ... citeste toata stirea