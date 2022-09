Un diplomat roman, originar din vestul tarii, a murit subit la 42 de ani. Anuntul a fost facut de Ambasada Romaniei din Ungaria

Un diplomat originar din Bihor s-a stins din viata la doar 42 de ani. Mircea Leucea este fiul generalului in rezerva Craciun Leucea, primul sef al Politiei Comunitare din Oradea, devenita intre timp Politia Locala.Anuntul disparitiei a fost facut de Ambasada Romaniei in Ungaria, unde Mircea Leucea activa in ultima perioada."Suntem tristi sa anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru de la Ambasada Romaniei in Ungaria, Mircea Leucea. Diplomat de cariera, ministru plenipotentiar cu o ... citeste toata stirea