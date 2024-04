Un esec nu i-a demoralizat! CSM Lugoj revine la seria victoriilor, la fotbal

CSM Lugoj si-a revenit dupa corectia primita de la CS Timisul Sag, cand a fost detronat din postura de lider al clasamentului Diviziei D, a Ligii a IV, si invinge acasa cu un remarcabil 8-0 (4-0) impotriva celor de CS Universitatea de Vest Timisoara, in cadrul etapei cu numarul 26.Liviu Herci deschide seria golurilor in prima repriza, in minutul 28. Il urmeaza Dan Silaghi in minutele 35 si 39. Runda intai a disputei este inchisa pe tabela de catre Ionut Mihoc, in minutul 40.Mitanul secund ... citește toată știrea