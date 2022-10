Un fermier din Timis care a ingropat in camp aproximativ 30 de porci care aveau pesta porcina s-a ales cu dosar penal

Un crescator de porci din Parta ar fi descoperit ca are focar de pesta porcina in gospodarie inca din luna septembrie. Nu a anuntat autoritatile, iar in schimb a ingropat cadavrele. Mihai Ritivoiu, prefectul de Timis, este categoric: "Daca proprietarul ar fi anuntat din timp, probabil ca nu ne-am fi aflat azi in aceasta situatie, cu 40.000 de porci sacrificati". Acum, acesta s-a ales cu dosar penal.Va amintim ca, in urma cu o saptamana, analizele facute la Bucuresti au confirmat un focar de ... citeste toata stirea