Dimitrie Musca, unul dintre cei mai mari fermieri din Romania, proprietarul Combinatului Agroindustrial (CAI) Curtici, a anuntat intentia extinderii afacerii sale si in Bucuresti. Antreprenorul roman are deja 41 de magazine la nivel national."Avem 41 de magazine la ora actuala, inca mai deschidem si largim aria de desfacere. Clientii ne cunosc, in timp le-am castigat increderea si merg foarte bine magazinele.Sunt producator direct si de multe ori am un adaos mic, pentru ca important e sa ... citeste toata stirea