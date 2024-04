Un fleac, i-au ciuruit! CSM Lugoj, record de goluri pe teren propriu

Cea de-a 30-a etapa a Ligii a IV judetene de fotbal s-a incheiat cu un record de goluri pentru campioana de toamna a Divizie D, CSM Lugoj, in disputa jucata pe terenul acesteia impotriva celor de la ACS Vointa Masloc.Scorul a fost deschis de catre Ioan Mihoc in minutul patru, iar dupa alte doua minute reuseste dubla. Lugojeanul Dan Silaghi inscrie, in minutul 11, al treilea gol. Minutul 20 il aduce din nou in prim plan pe Ioan Mihoc, care reuseste hattrick-ul, insa nu se opreste aici si in ... citește toată știrea