Un fost jucator al Politehnicii Timisoara a decedat. Avea doar 43 de ani

Razvan Ionila, fost jucator al echipei de fotbal Politehnica Timisoara in perioada AEK, a incetat din viata, in aceasta dimineata, intr-un spital din Turcia. Avea doat 43 de ani.Razvan Ionila a suferit, in toamna anului trecut, un stop cardiac chiar pe teren, intr-un joc din campionatul municipal. A stat o perioada in coma, dar, nerefacut pe deplin, starea lui s-a agravat. A fost internat intr-un spital din Turcia, cu eforturi din partea familiei, a prietenilor, dar si a ... citește toată știrea