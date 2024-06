Un fost ofiter de informatii, dat afara de la IPJ Timis, acuzat ca face parte din reteaua de trafic de migrati condusa de seful Imigrarilor din Caras-Severin

Un fost ofiter de la IPJ Timis este acuzat ca face parte dintr-o retea de trafic de migrati. Impreuna cu alti fosti angajati ai MAI, unii cu functii de conducere, ar fi pus bazele unei retele complexe de trafic de migrati din Asia. Gruparea a castigat in ultimii doi ani milioane de euro.Marti dimineata, s-au efectuat 67 de perchezitii in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Arges, Sibiu si in Bucuresti, intr-un dosar penal vizand savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup ... citește toată știrea