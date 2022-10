Un fost parlamentar din Bosnia, arestat la Timisoara! Demnitarul este condamnat la 3 ani de inchisoare pentru coruptie

Un fost parlamentar bosniac, condamnat in tara sa la 3 ani de inchisoare pentru coruptie, a fost arestat la Timisoara in baza unui mandat european de arestare. Fostul parlamentar a fost introdus in arestul IPJ Timis.Brcko Cazim Dacaj, fost parlamentar in Adunarea Parlamentara a Bosniei-Hertegovina, condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare pentru coruptie, a fost prins in Romania si arestat in baza unui mandate european de arestare.Brcko Cazim Dacaj a fost arestat de Curtea de Apel ... citeste toata stirea