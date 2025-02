Un fost pilot pe avioane supersonice de vanatoare, din nou in Consiliul Judetean Timis

Consiliul Judetean Timis a fost completat, in cadrul sedintei in plen de miercuri, cu un nou membru, in persoana lui Petre Mihaies, de pe lista USR. Acesta se afla la al doilea mandat, a depus juramantul si a fost felicitat in plen de o mare parte a colegilor. Despre sine, Petre Mihaies spunea: "Am fost pilot 24 de ani. ... citește toată știrea