Politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 38 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timis.La data de 8 septembrie., politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras dintr-un autoturism de pe strada Ciprian Porumbescu din municipiul Timisoara, suma de 8.000Euro.In urma investigatiilor efectuate, in cursul ... citeste toata stirea