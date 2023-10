Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Timisoara au fost sesizati de catre administratoarea unei societati comerciale, in 8 octombrie, cu privire la faptul ca, o persoana ar fi sustras in noptile de 17/18.09.2023 si 07/08.10.2023 mai multe butelii GPL, din rastelul societatii, din localitatea Remetea Mare, judetul Timis, fiind creat un prejudiciu in valoare de 3.240 lei.In urma verificarilor si investigatiilor efectuate, politistii au stabilit ca este vorba despre un tanar, in varsta de 24 de ... citeste toata stirea