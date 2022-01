Un infractor terorizeaza localurile din centrul Timisoarei. "A privit-o pe mama, jongland cu un cutit in mana!"

Un infractor terorizeaza, de cateva zile, localurile din zona centrala a Timisoarei, mai ales cabinete medicale, farmacii si saloane de cosmetica, de unde fura ce-i cade la indemana. Posete, telefoane, geci si alte bunuri.Potrivit martorilor, in timpul actiunilor, are la vedere, ca o amenintare latenta, un cutit. Pana in prezent, nimeni nu a indraznit sa-l retina pe hotul tupeist, in conditiile in care isi monitorizeaza "prada" si da atacul doar cand se confrunta cu femei."Din pacate, tot ... citeste toata stirea