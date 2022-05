Un judecator de la Tribunalul Arad a pus in libertate 18 traficanti de migranti

Curtea de Apel Timisoara urmeaza sa verifice, in apel, decizia scandaloasa a unui judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Arad, care a pus "pe butuci" un dosar de trafic de migranti la care politistii de la Combaterea Crimei Organizate Arad, sub coordonarea procurorilor DIICOT Arad, au lucrat mai bine de sase luni.Firca Cristian Eugen, fost judecator la Judecatoria Ineu, a starnit o veselie de nedescris in randul celor 18 persoane retinute de politisti, in urma perchezitiilor de ... citeste toata stirea