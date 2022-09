Un judecator din vestul tarii a fost gasit mort in locuinta sa! Avea doar 49 de ani

Este doliu in magistratura aradeana dupa ce judecatorul Caius Lazarescu a fost gasit fara suflare la domiciliul sau. In varsta de 49 de ani, judecatorul activa in ultimii ani la Resita, la Tribunalul Caras Severin.Multi ani a fost judecator la Sectia Penala a Tribunalului Arad, asta dupa ce a absolvit Liceul "Elena Ghiba Birta" din Arad, apoi al facultatii de drept.Judecatorul Caius Lazarescu nu le-a raspuns ieri nici prietenilor si nici rudelor la telefon, astfel ca acesta a fost cautat de ... citeste toata stirea