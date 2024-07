Un judecatorul a eliminat toate inregistrarile efectuate de un colaborator sub acoperire dintr-un dosar instrumentat de DNA Timisoara

Un dosar instrumentat de DNA Timisoara a fost aproape "desfiintat" de Tribunalul Caras-Severin care a dispus ca rechizitoriul sa fie refacut in totalitate. In dosar apar ca inculpati Brian Filimon, primarul comunei Maureni, si omul de afaceri Zifceak Ianco.Toate inregistrarile efectuate de procurori prin intermediul unui colaborator sub acoperire au fost excluse din dosar, intrucat au fost obtinute fara mandat de supraveghere tehnica emis de o instanta de judecata."Constata neregularitatea ... citește toată știrea