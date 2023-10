Un judokan crescut si format la Clubul Sportiv Scolar Lugoj a fost aproape de o medalie la Campionatul Mondial, pentru nivelul de varsta U 21, care s-a desfasurat in intervalul 4-5 octombrie, in Portugalia, la Odivelas, un municipiu de la periferia Lisabonei.In lotul Romaniei, care a facut deplasarea in peninsula Iberica, clubul lugojean a fost reprezentat de doi sportivi, multipli medaliati nationali si internationali: Ioan Dzitac (n. 2003) la categoria 73 kg si Flavius Lungu (n. 2003) la ... citeste toata stirea