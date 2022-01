Un liceu din Timisoara a trecut in online din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 in randul elevilor. Au fost depistate alte 13 cazuri pozitive, in judet, in urma testelor rapide

TIMISOARA. Incep sa creasca ingrijorator cazurile de coronavirus in scolile din Timis. Liceul Teologic Baptist din Timisoara va urma cursurile scolare in online, in perioada urmatoare, dupa ce aici au fost inregistrate mai multe cazuri pozitive de COVID-19. Pana acum, 12 clase din cele 24 cate are liceul, au urmat cursuri in online.Potrivit ISJ Timis, se asteapta rezultatul si la alti elevi care au fost testati.De asemenea, 13 elevi au avut test de saliva pozitiv, luni, in judetul Timis. ... citeste toata stirea