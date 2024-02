Un lider liberal ii aminteste lui Ciolacu: "Cresterea taxelor a fost oprita de PNL"

Florin Roman, viceliderul grupului parlamentar liberal din Camera Deputatilor, a lansat un atac la adresa liderului social-democrat, premierul Marcel Ciolacu, dupa ce acesta a transmis cetatenilor sa stea linistiti ca in 2024 nu vor creste taxele."Nici nu e cazul dupa ce guvernul Ciolacu le-a majorat anul trecut si unele au intrat in vigoare la 1 ianuarie. Ce nu spune dl Ciolacu este ca cresterea taxelor a fost oprita de PNL, in momentul adoptarii legii bugetului de stat, pentru anul 2024. Iar ... citește toată știrea