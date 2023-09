Lugojeanul Mihai Homoc, legitimat la Clubul de Tir Sportiv, condus de Mihai Miclos, a fost convocat in lotul national de talere, care va participa in perioada 7-10 septembrie, la a 19-a editie a Campionatului Mondial Compak Sporting.Competitia va fi gazduita de poligonul din localitatea Psachna, de pe insula Evia, din Grecia.Tragatorul este singurul din Lugoj, care a fost selectat pentru lotul Romaniei.La ultima competitie nationala, care a avut loc la Baia Mare, in perioada 2-3 septembrie, ... citeste toata stirea