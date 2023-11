Actiunea de ecologizare desfasurata in acest an sub genericul "Let's do it Romania" a ajuns la faza bilantului si a stabilirii obiectivelor pentru 2024."In perioada 17-19 noiembrie, am participat la team building de ecologizare. Proiectul Let's do it Romania din Valea Lupilor a adunat 30 de persoane care au reprezentat tot atatea judete din frumoasa Romania, unde am vorbit despre Ziua Nationala de Curatenie care a avut loc pe data de 16 septembrie 2023", spune lugojeanul Alexandru Stefan ... citeste toata stirea