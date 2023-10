Un tanar si talentat dansator aradean a murit la varsta de doar 31 de ani. Alexandru Vereb traia la Londra si facuse parte dintr-o trupa din Arad care cucerise scenele Romaniei.Duminica, 29 octombrie 2023, Alexandru Vereb si-a dat ultima suflare in orasul in care locuia de cativa ani, Londra.Alexandru a avut probleme cardiace de care s-a tot ingrijit in ultimii ani.El facuse parte din trupa aradeana DOMA Art, alaturi de Dorian si Maura Cosma. Colegii de trupa au postat doua mesaje despre ... citeste toata stirea