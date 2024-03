Un medic a murit intr-un accident infiorator. Avea 42 de ani si era ortoped la spitalul din Marghita

Tragedie pe sosea, seara trecuta, in Bihor. Un medic ortoped in varsta de 42 de ani si-a pierdut viata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent de un TIR. Nenorocirea a avut loc pe DN 19E, la iesirea din localitatea Fegernic spre Sarsig."Pe D.N.19/E, la intersectie cu D.N.1/P, la iesirea din localitatea Fegernic inspre localitatea Sarsig, judetul Bihor, in imprejurari care urmeaza a fi stabilite din cercetari, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua ... citește toată știrea