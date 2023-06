Situatie incredibila intr-un sat din Bihor, unde un medic de familie a refuzat sa vina sa constate decesul unei batrane cardiace, care fusese gasita moarta in casa. Motivul? Doctorul era in ziua lui libera.Femeia fusese descoperita fara viata, in propria sa locuinta, pe 1 iunie, de fiica si ginerele acesteia. Oamenii au sunat la medicul de familie, care locuieste in apropiere ca sa constate decesul.Doctorul i-a refuzat, sustinand ca este liber. Prin urmare, oamenii au fost ... citeste toata stirea