Un medic si un pacient au luat foc in sala de operatie, la Spitalul Judetean din Timisoara

Un pacient si medicul care il opera au luat foc si au suferit arsuri, chiar in sala de operatie, intr-un spital din Timisoara.Totul s-a intamplat, ieri, 31 martie 2022, la Casa Austria, un spital aflat in subordinea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.Un pacient aflat pe masa de operatie a suferit arsuri pe 5% din suprafata corpului, in special pe fata. Arsuri, se pare, a suferit si medicul care il opera si care a reusit sa stinga la timp focul.Totul ar fi pornit de la un ... citeste toata stirea