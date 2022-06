Un milion de lei din banii judetului vor sustine sportul timisean

Consiliul Judetean acorda un milion de lei, bani nerambursabili, pentru 14 structuri sportive. Este vorba despre initiative declarate eligibile in cadrul Agendei sportive, program de finantare derulat anual de CJ Timis.Apelul de proiecte a fost destinat structurilor sportive de drept privat si asociatiilor din ramura de sport judeteana. In cadrul acestuia au fost acordate finantari in valoare totala de 1.050.000 lei. Rezultatele pot fi consultate pe pagina www.sport.cjtimis.ro, iar ... citeste toata stirea