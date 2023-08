In comuna timiseana Satchinez se vor realiza trotuare noi. Investitia are o valoare de aproape un milion de lei."Astazi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, am semnat contractul de finantare pentru obiectivul de investitii "Realizare trotuare in comuna Satchinez, in localitatile Hodoni si Barateaz". Prin acest proiect se ... citeste toata stirea